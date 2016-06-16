Alerta por caimanes y babillas en Barranquilla

Barranquilla

En lo que va corrido del año se han presentado 5 avistamientos de reptiles que generan pánico en los habitantes de la ciudad, quienes reportan los casos de manera inmediata a las principales autoridades para determinar las acciones a tomar y preservar estas especies.

Joe García biólogo de la CRA explica el contraste climático que ha sufrido la región del Atlántico, la cual enfrentó en meses pasados una fuerte sequía y actualmente con la llegada de la temporada de lluvias y humedales se convierte en la zona idónea para promover el desplazamiento de estas especies al territorio urbano en busca de alimentación.

“La dinámica de construcción que atraviesa Barranquilla ha generado la invasión de hábitats naturales donde nacen y se desarrollan reptiles, los habitantes nos sentimos invadidos por estos, sin recordar que los invasores somos nosotros” expresó el director de la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico, Alberto Escolar.

Es así como los especialistas indican la necesidad de crear un “Plan de Concientización” en los habitantes en el cual se informe y sensibilice el cuidado que deben tener estas especies, comenzando con señalizaciones que brinden prevención en las zonas donde comúnmente deambulan los reptiles.

“El reto que enfrenta Barranquilla es la sensibilización, las especies de caimanes o reptiles no atacan, estos solo lo harán al sentirse amenazados, debemos recordar que son especies en peligro de extinción y debemos preservarlas” afirmó Joe García.

Por consiguiente es necesario la relación entre los habitantes de la ciudad y los organismos ambientales, recordando la importancia de reportar cualquier tipo de casos a los mismos, para entre todos contribuir al cuidado de especies tan importantes en nuestro ecosistema.