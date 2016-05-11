Aprobado Plan de Desarrollo del Atlántico por $10.9 billones

Aspecto de la sesión de la Asamblea del Atlántico en la que se aprobó Plan de Desarrollo.( Prensa Gobernación del Atlántico. )

Con $2.2 billones en inversión social, fue aprobado este martes el Plan de Desarrollo del departamento del Atlántico, para el período 2016-219.

El proyecto tazado en $10.9 billones, cuenta con recursos propios que ascienden a $4.4 billones y el resto proviene del Gobierno Nacional y otras fuentes.

Denominado “Atlántico Líder”, el Plan consta de siete retos: la Transformación Integral del ser Humano, Construcción de Territorios de Paz, Adaptación al Cambio Climático, Subregionalizacion, Competitividad, Rio Magdalena y Región Caribe.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, manifestó que éste es el resultado de cuatro meses de trabajo en el que participaron su equipo de trabajo, miembros de Asamblea Departamental, alcaldes y la comunidad.

“Entre todos lo hemos diseñado y entre todos lo haremos una realidad para que tengamos un Atlántico líder en muchos frentes, especialmente en el campo social”, señalo el mandatario seccional.