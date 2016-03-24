Incautan 500 kilos de pescado y mariscos en Barranquilla

Barranquilla

Se trata de más de 400 kilos de Camarón, unos 30 kilos de Macabí (pescado en polvo) y más de 30 kilogramos de Mojarra que eran transportado sin el cumplimiento de las normas de higiene, conservación y documentación establecidas por las normas de Salud que vigilan los alimentos.

El encargado de la policía ambiental en Barranquilla y su área Metropolitana, intendente Everth González, indicó que la compra y consumo de este tipo de productos constituyen un riesgo para la salud de las personas, por lo que sugirió adquirir el pescado mariscos en sitios confiables y haciendo la inspección de cada artículo.

“Hay que fijarse bien en el aspecto del producto, debe mirarse la textura, el color del producto, las escamas y por supuesto el olor, para adquirir un producto de buena calidad”, sostuvo el oficial.

De acuerdo con el jefe de la unidad ambiental de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el producto decomisado se suma al incautado días atrás consistente a peces que no cumplían el tamaño mínimo para ser pescados.