Inicia en el Neiva, primer encuentro internacional por la defensa del territorio

Huila

Se espera una masiva participación de público de todo el país, ya que serán 12 los invitados internacionales y 70 líderes huilenses los que expondrán temas como la privatización del río magdalena y los riesgos de la producción de energía en El Quimbo sin plan de contingencia.

El tema central de éste evento, que se realizará hoy y mañana en la Universidad Surcolombiana de Neiva, será la resistencia en diferentes partes del mundo contra la construcción de represas y sus positivos resultados. Para esto, llegaron a Neiva panelistas desde Argentina, Chile y Estados Unidos donde los residentes de las provincias crearon una ley en la que superan el poder del gobierno nacional para decidir sobre la incidencia de multinacionales en su territorio.

Las organizaciones defensoras de los Territorios en el Departamento del Huila y diferentes grupos de resistencia y afectados ambientales por la construcción de estas hidroeléctricas, se encargaron de organizar esta actividad que expondrá también el macroproyecto de acompañamiento al proceso organizativo de defensa de la cuenca del río Magdalena.