Presidente Santos envió mensaje de optimismo a los industriales del país

Medellín

El presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje de optimismo a los industriales del país quienes se reunieron para la apertura de la primera planta de producción de lavadoras de América Latina.

El mandatario de los colombianos canceló su presencia en el departamento de Antioquia para atender la dramática situación que se vive en la frontera con Venezuela.

La ministra de comercio Cecilia Álvarez-Correa, entregó el mensaje a los empresarios, en la misiva el gobierno reconoció que las cifras de la economía nacional a la fecha no son las esperadas, pero que es mejor mantener el optimismo.

"Según la más reciente encuesta del Dane 25 de los 39 sectores de la industria crecieron, la producción real aumentó 1,5% y el empleo industrial lo hizo en 1,1%, también nuestra economía crece a pesar del estancamiento internacional y este año seguirá haciéndolo seis o siete veces más del promedio de América Latina, claro, no son las cifras que quisiéramos escuchar, pero tampoco es momento de cambiar el optimismo por la desesperanza", leyó la ministra de comercio Álvarez-Correa Glen.

En el mensaje se resaltó el acompañamiento del gobierno al sector industrial y las reglas de juego establecidas en medio del panorama de complica las importaciones por el alto precio del dólar.

Además se expuso la necesidad de los industriales de acompañar el proceso de posconflicto de llegarse a firmar los acuerdos en negociación en la Habana, Cuba.