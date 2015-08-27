Nos preocupa más el maltrato a colombianos, que un sector económico: Andi

Medellín

El presidente de la Asociación nacional de empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, manifestó en Antioquia la preocupación de los industriales por la crítica situación que padecen cientos de colombianos en la frontera con Venezuela por las decisiones del presidente de ese país, Nicolás Maduro, con el cierre de la zona limítrofe y las deportaciones.

Según el dirigente gremial, por ahora no se pronunciarán sobre los impactos que tendrá el sector industrial por el bloqueo entre los dos países porque consideran de mayor relevancia la crisis humanitaria que hay en la zona fronteriza.

"Es un problema nacional, es un problema que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista del tratamiento de los colombianos en la frontera que han sufrido, por el maltrato que ha habido. Realmente nos preocupa más eso que simplemente por un sector económico", declaró el presidente de la Andi.

Insistió que "la preocupación supera al sector" por lo que rechazan las medidas que atropellan a los colombianos, los empresarios además manifestaron que confían que los gobierno logren algún acuerdo para evitar más dolor y sufrimiento de los compatriotas.