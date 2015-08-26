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31 jul 2026 Actualizado 11:09

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Dos muertos deja accidente de tráfico en la autopista Medellín-Bogotá

El siniestro ocurrió en el kilómetro 15 de esa troncal, reportó la Policía de tránsito del valle del Aburrá.

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Dos personas murieron y cuatro quedaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 15 de la autopista Medellín – Bogotá, comprensión municipal de Guarne, oriente antioqueño, donde una camioneta con cinco ocupantes se volcó e impactó a un motociclista que se dirigía a Medellín.

Según el teniente José Luis Mora, comandante de la Policía de Tránsito y Carreteras del Valle de Aburrá, entre los lesionados que fueron trasladados a centros asistenciales del municipio de Bello, figura una niña de 10 años de edad.

En la camioneta venían cinco personas, tres adultos y dos menores. El conductor con laceraciones leves, se revisó y llevó a centro asistencial, una menor de 10 años con algunas contusiones, también fue trasladado a un centro asistencial y el conductor de la motocicleta tenía trauma de tórax y varias laceraciones”, describió el oficial en diálogo con Caracol Radio.

Añadió que los expertos iniciaron las investigaciones para establecer si el siniestro obedeció a fallas mecánicas o imprudencia del conductor en la vía.

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