San Francisco, Antioquia, está libre de minas y munición sin explotar

El Ejército Nacional confirmó que este jueves, 27 de agosto, el municipio de San Francisco, Antioquia, será declarado libre de sospecha de minas y municiones sin explotar, con lo cual se suma, en esta región, a San Carlos, otra localidad del oriente del departamento que atravesó por ese proceso.

La estrategia de eliminación se había adelantado en otras poblaciones del país como El Dorado, Meta; Zambrano, Bolívar, el propio San Carlos, Antioquia, y luego se acometió en el municipio de San Francisco, cuyas comunidades campesinas vivieron largo tiempo con este peligroso flagelo.

El trabajo liderado por el Batallón de Desminado Humanitario llegó a su fin luego de un largo período de investigaciones, búsqueda y eliminación de estos elementos explosivos, confirmó el general Leonardo Pinto, Comandante de la Séptima División del Ejército.

“Fue un proceso lento; pero el día jueves se va a explicar cuánto tiempo duró, cómo se hizo el procedimiento para lograr entregar al municipio de San Francisco como municipio libre de sospecha de minas y artefactos explosivos y municiones sin explotar”, ratificó el oficial jefe de la Séptima División del Ejército.

Añadió que la zona del oriente de Antioquia tendrá un incremento de desminado humanitario de enorme beneficio para las comunidades rurales, y permitirá entregarles las tierras a los campesinos para que puedan desplazarse libremente.

Sobre ese propósito, el general Pinto Morales precisó, “vamos a dejar el oriente antioqueño lo más rápido posible, desminado totalmente, en general todos los municipios de oriente que han tenido problema en el tema de conflicto y que hoy en día ya no hay presencia de grupos armados”.

La ceremonia para declarar a San Francisco como municipio libre de sospecha de minas, será encabezada por el ministro de defensa nacional, Luis Carlos Villegas, con el acompañamiento de las autoridades civiles, militares, policiales, y la comunidad local.