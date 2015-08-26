Condenan al jefe de los Rastrojos por crimen de un profesor en Caucasia

Un juez penal del circuito especializado de Bogotá anunció fallo condenatorio contra Freddy Alberto Vega Rúa, alias Junior, por el asesinato el 14 de abril de 2010, en la carretera que comunica los municipios de Caucasia y Cáceres, del profesor de 29 años Francisco Manuel Valerio Orozco, quien enseñaba en la escuela de una vereda de Caucasia.

La investigación de la Fiscalía logró establecer que el asesinato del educador se presentó porque este reprochaba a sus alumnas las relaciones que mantenían con integrantes del grupo al margen de la ley.

Según el relato de la profesora Patricia Carrascal, quien le acompañaba al momento del crimen, un hombre uniformado le entregó al profesor 40 mil pesos los cuales le debía entregar en la carretera a una persona que le estaba esperando.

Everly de Jesús Cantillo Julio, el sicario que disparó contra el profesor, reveló en el juicio que había recibido la orden de disparar contra quien le entregara los 40 mil pesos y eso fue lo que hizo.

Cantillo Julio, preso en Caucasia y condenado a 17 años por el crimen, señaló a alias Junior como uno de los jefes de los Rastrojos en la región, de haber ordenado el crimen.

Freddy Alberto Vega Rúa, alias Junior, en la actualidad permanece prisionero en la cárcel de Combita, en Boyacá.