Alcaldía de Envigado denuncia a inescrupulosos que suplantan funcionarios

La Alcaldía de Envigado informó que personas inescrupulosas con fines delictivos como la extorsión, el soborno y el chantaje, se están haciendo pasar por funcionarios de la Dirección de Control de Factores de Riesgos, adscrita a la Secretaría de Salud de ese Municipio.

Sobre el modus operandi, explicó que dichas personas abordan a los propietarios o responsables de establecimientos comerciales, más específicamente del área de alimentos, a quienes dicen que tomarán muestras de los comestibles o a practicar una inspección sanitaria, mediante lo cual ingresan al área de producción de los mismos, y al final de la visita exigen altas sumas de dinero con la amenaza de que procederán a sellar el lugar.

Acerca de las visitas que realiza la Dirección de Control de Factores de Riesgo a restaurantes, expendios estacionarios, minimercados, supermercados, tiendas y comercializadoras de alimentos, se explicó que estas se realizan previa solicitud de los propietarios del establecimiento comercial para obtener el concepto sanitario o por que existan quejas de la comunidad.

Se precisó además que, las visitas no tienen ningún costo y los funcionarios encargados de realizarlas siempre están debidamente identificados con camiseta, chaleco o chaqueta gris y carné institucional.