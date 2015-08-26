Se cumplen 100 días de la tragedia de la Liboriana en Salgar, Antioquia

El Ministro Luis Felipe Henao Cardona, al cumplirse 100 días de la tragedia de Salgar reveló que el proceso de reconstrucción del municipio avanza en el 46% mientras la fase de atención humanitaria se cumplió totalmente.

El señor Henao Cardona, gerente de la reconstrucción del municipio antioqueño, reveló que está terminada la obra de mitigación del riesgo en el sector de la quebrada ‘Los Chorros de Silva’ y se cumplió con el 100% de la atención humanitaria, aspecto en el que se invirtieron $1.340 millones de pesos.

Según el Ministerio de vivienda, la población está abastecida con el servicio de agua potable y saneamiento, hicieron dos mil entregas de ayudas humanitarias y suscribieron 241 contratos de arrendamiento, de los cuales 183 ya están pagados.

Cuatro puentes peatonales afectados por el desbordamiento de la quebraba ‘La Liboriana’ están terminados y operando, y cuatro puentes vehiculares afectados ya están reparados, resaltó el ministerio.

El ministro Henao Cardona también destacó que a 100 días de la tragedia, ya estén seleccionados tres lotes para la construcción de 309 viviendas, cuyas obras iniciarán el 13 de octubre, con el compromiso de entregar las primeras casas en diciembre y el resto en junio de 2016.