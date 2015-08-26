Alcaldía de Medellín logra acuerdo para terminar obras en los Balsos

Medellín

La empresa Gisaico S. A. será la encargada de finalizar las obras del desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos, luego del acuerdo logrado para poder agilizar y concluir el proyecto vial.

Tras las quejas de varios gremios y la comunidad por la demora en la ejecución de la obra vial que hace parte del plan de valorización de El Poblado, La Unión Temporal Cruce Balsos que ejecutaba el contrato acordó cederlo a Gisaico S.A..

El alcalde Aníbal Gaviria indicó que esta es una respuesta a los reclamos de la comunidad sobre los avances y desempeño de la obra, que presenta atrasos considerables en comparación con las otros proyectos de valorización que se ejecutan.

El alcalde explicó que la firma Gisaico S.A. es la que realiza el intercambio vial de La Loma de los Balsos con la transversal superior, esta firma representa varias garantías en cuanto desarrollo de la obra, organización, cumplimiento de lineamientos ambientales y movilidad en la zona.

Indicó que ahora tanto la administración municipal como la firma Gisaico deberán avanzar en la reorganización para recuperar los retrasos en la obra, presentación, orden y manejo de tráfico en el sector.

La firma Gisaico ha construido importantes proyectos viales en el país como Biomas-Puerto Cerviz; el puente sobre el río San Jorge en la vía Caucasia-Montería; el puente sobre el río Sogamoso y la rehabilitación del puente de Occidente en Santa fe de Antioquia, entre otros.