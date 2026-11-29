En un duelo de alta producción ofensiva, Tigres de Cartagena cayó 12 carreras por 7 ante Vaqueros de Montería, en el estadio Once de Noviembre Abel Leal, en un compromiso en el que la novena visitante conectó 11 imparables y capitalizó las oportunidades para llevarse la victoria.

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A pesar del resultado, la ofensiva felina tuvo actuaciones destacadas.

Darío Reynoso fue uno de los protagonistas al conectar un cuadrangular, anotar una carrera e impulsar cuatro, mientras que Guillermo Quintana aportó tres imparables, incluidos dos dobles, una carrera anotada y dos impulsadas.

Meibrys Viloria anotó dos carreras y recibió una base por bolas. Jesús Marriaga conectó un doble y anotó una carrera, mientras que Tito Polo sumó un imparable y una carrera impulsada.

Desde el montículo, Luis Patiño cargó con la derrota tras laborar 4 entradas y dos tercios. Yeizer Marrugo, Luis Flores y Sergio Villa también tuvieron participación en el relevo, con actuaciones sin permitir carreras.