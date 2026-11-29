Después de más de seis décadas de espera, la comunidad del barrio Crespo tendrá la posibilidad de recuperar uno de sus espacios tradicionales de encuentro. La Aeronáutica Civil formalizó la entrega en comodato del predio Bonga Park a la Alcaldía de Cartagena, un paso que permitirá al Distrito intervenir el terreno y poner en marcha un proyecto de renovación.

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El acto se llevó a cabo durante una jornada de trabajo en la que participaron el alcalde Dumek Turbay y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, junto con representantes de las entidades involucradas en el proceso.

Se trata de un lote de más de 6.400 metros cuadrados que permanecía bajo propiedad de la Aerocivil. Esa situación impedía que la administración distrital destinara recursos públicos para ejecutar obras en el lugar, pese a que durante años ha sido utilizado por los habitantes de Crespo como escenario para la práctica del sóftbol y el desarrollo de actividades comunitarias.

Con la formalización del comodato, el Distrito obtiene las condiciones jurídicas necesarias para adelantar la recuperación del espacio. Para ello, se anunció una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos, que será ejecutada a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

El proyecto contempla la recuperación de las instalaciones para devolverle al sector un escenario destinado al deporte, la recreación y la integración de los residentes.

Durante la jornada, el alcalde Dumek Turbay resaltó el trabajo adelantado para resolver la situación jurídica del terreno y permitir que una necesidad histórica de los habitantes de Crespo pueda avanzar hacia una solución.