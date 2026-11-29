En el corregimiento Barú se presentó el homicidio con arma de fuego de Ángel Manuel Meza Herrera, 35 años de edad, quien falleció en el lugar de manera instantánea.

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Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba en vía pública, y un sujeto sin mediar palabras, acciona un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

Al occiso le registran nueve anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, fuga de presos, lesiones personales y violencia contra servidor público.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.