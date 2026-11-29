La espera para reclamar medicamentos continúa generando inconformidad entre los usuarios de Disfarma, en el sector de Los Alpes, en Cartagena.

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Una nueva denuncia ciudadana puso en evidencia las aglomeraciones que se presentan a las afueras de esta sede, donde decenas de personas deben permanecer durante largos periodos para recibir sus tratamientos.

Las imágenes compartidas por un ciudadano muestran a numerosos usuarios esperando en los alrededores del establecimiento, en medio de una situación que, según el denunciante, se ha convertido en una constante para quienes acuden a reclamar sus medicamentos.

Uno de los aspectos que más preocupa es la presencia de adultos mayores, mujeres embarazadas y madres que llegan con niños pequeños en brazos, quienes deben afrontar las largas jornadas de espera sin que, aparentemente, existan condiciones suficientes para brindarles una atención preferencial.

El ciudadano que hizo pública la situación aseguró que ha venido divulgando fotografías y evidencias de lo que ocurre en este punto, con el propósito de llamar la atención de las asociaciones de usuarios, los entes de control y las demás autoridades competentes.

Desde la entidad, por ahora no se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.