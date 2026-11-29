Después de siete meses de navegación, más de 20.000 millas náuticas, 13 países y 17 puertos visitados, el Buque Escuela ARC “Gloria” de la Armada de Colombia regresó a Cartagena, tras culminar su Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2026.

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Durante su travesía, llevó la bandera, la cultura y las tradiciones de Colombia por cuatro continentes, recibiendo a más de 205.000 visitantes que encontraron en sus cubiertas un pedacito de nuestra patria.

Hoy, este embajador de Colombia en los mares regresa a casa con nuevas historias, experiencias y el orgullo de haber llevado el nombre del país por el mundo.