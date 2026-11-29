La Navidad se adelantó en Galerazamba. Con alegría, esperanza y la presencia de niños, jóvenes, adultos mayores y familias de este corregimiento turístico de Santa Catalina, el alcalde Arnaldo Beltrán entregó un nuevo espacio público que transforma un lugar que durante años estuvo abandonado y convertido en un basurero.

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La obra contempla una cancha múltiple de 400 metros cuadrados, un parque biosaludable dotado con ocho máquinas para actividad física, un parque infantil para la primera infancia, iluminación y espacios para el encuentro comunitario.

“Estamos en Galerazamba entregándole a nuestros niños, niñas y adolescentes un hermoso espacio para compartir en familia. Aquí tenemos cancha múltiple, parque biosaludable y parque infantil. Este lugar era un basurero y escuchamos a la comunidad que quería transformarlo. Hoy vemos cómo ha cambiado y cómo esta obra trae esperanza, satisfacción y alegría a todo el pueblo”, destacó el alcalde Arnaldo Beltrán.

El mandatario señaló que esta intervención hace parte del compromiso de su administración con la transformación del territorio y con la recuperación de espacios que puedan ser disfrutados por las comunidades.

“Desde la administración estamos comprometidos y seguiremos cumpliendo con nuestra gente. Esta es una muestra de que cuando escuchamos a la comunidad y trabajamos juntos podemos transformar los lugares y convertirlos en espacios para la vida”, agregó Beltrán.

Un espacio para todas las generaciones

La nueva infraestructura cuenta además con seis reflectores, cuatro lámparas de gran formato y una gradería de 16 metros lineales con cubierta, lo que permitirá ampliar las posibilidades de uso del escenario durante el día y la noche.

Para Cristina Porras Díaz, dirigente comunitaria de Galerazamba, la obra representa una transformación significativa para el corregimiento.

“Ha sido un excelente proyecto porque anteriormente este lugar estaba descuidado y abandonado. Hoy miren en lo que se ha convertido: un sitio donde la comunidad puede venir a hacer ejercicio, donde los adultos mayores pueden disfrutar y donde los jóvenes tienen espacios para practicar deporte”, expresó.

La dirigente recordó además la historia del lugar, donde décadas atrás funcionaron unas aulas destinadas al bachillerato de Galerazamba, y resaltó que ahora vuelve a ser un punto de encuentro para la comunidad.

“Tenemos las canchas mucho más cerca de nuestras casas. Aquí podremos practicar microfútbol, baloncesto y voleibol, además de contar con el parque infantil y las máquinas biosaludables”, agregó.

Por su parte, Nadia Lidueña, líder de Galerazamba, destacó el impacto de la obra para los habitantes del corregimiento.

“Es una gran obra, es el nuevo sitio de encuentro ciudadano de Galerazamba”, afirmó.

Con esta intervención, la Administración Municipal de Santa Catalina ratifica su apuesta por la recuperación del espacio público, el deporte, la recreación y el bienestar de las familias, convirtiendo un antiguo punto de abandono en un lugar para compartir, hacer ejercicio y disfrutar en comunidad.

La Navidad llegó anticipadamente a Galerazamba, pero el regalo es para todos: un espacio renovado para la vida, el deporte y el encuentro de sus habitantes.