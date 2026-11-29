Con un llamado a seguir trabajando unidos por el bienestar de las familias, se realizó en Clemencia la Asamblea Municipal de los Programas Sociales, un espacio de diálogo, integración y participación ciudadana que reunió a beneficiarios de Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor.

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Durante la jornada fueron socializados temas relacionados con el funcionamiento de estos programas y su importancia para avanzar en la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del municipio.

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, destacó la importancia de mantener una administración cercana a la comunidad y de acompañar las iniciativas que contribuyen al bienestar de las familias.

“Estos espacios nos permiten escuchar directamente a nuestra gente, conocer sus necesidades y seguir fortaleciendo los programas sociales. Desde la Alcaldía estamos comprometidos con acompañar a nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes y a las familias beneficiarias, porque estamos convencidos de que una Clemencia con más oportunidades se construye trabajando unidos”, afirmó el mandatario.

La Asamblea también permitió fortalecer el diálogo entre los beneficiarios, funcionarios y el enlace municipal de los programas sociales, promoviendo una mayor participación ciudadana y el conocimiento de las diferentes rutas de atención.

El encuentro fue respaldado por la administración municipal como parte de su compromiso de seguir gestionando y fortaleciendo las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los clemencianos.

“Seguiremos trabajando de la mano con nuestra comunidad para que los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan y para que cada familia encuentre en la institucionalidad un aliado”, agregó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo.

Con este tipo de espacios, la administración municipal ratifica su propósito de construir un municipio más incluyente, participativo y con mayores oportunidades para todos.