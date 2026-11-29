Tras recoger las peticiones de clientes del segmento comercial e industrial en diferentes escenarios, Afinia hizo parte de las mesas técnicas con operadores de servicios públicos como Grupo EPM, Asocodis, entre otros. Este ejercicio de escucha permitió aportar a la construcción de un análisis que se llevó ante la CREG para su estudio.

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Como resultado, el 26 de noviembre entró en vigencia la resolución 101 142 de 2026, que establece nuevos criterios para calcular la meta de consumo y disminución del factor de cobro sobre los consumos excedentes, en beneficio de quienes impulsan la economía del país.

Con la nueva resolución, se reduce de 180 días a 90 días el requisito mínimo de historial para calcular una meta propia y cuando el cliente no cuente con información suficiente, se le asignará una meta de referencia construida con usuarios de características similares: misma categoría, municipio, nivel de tensión y tipo de área.

También disminuye el porcentaje de recargo del excedente de consumo de la meta mensual, que pasa del 70% al 50%, representando un alivio para los usuarios comerciales e industriales regulados.

Tras la puesta en firme, Afinia deberá recalcular por una sola vez, dentro de los 15 días hábiles, las metas de referencia de estos usuarios teniendo en cuenta las características antes mencionadas. Los valores recaudados con la metodología anterior, serán un saldo a favor para las siguientes vigencias.

Finalmente, deberá informar y reportar a los clientes las modificaciones en la factura y reporta al administrador del mercado a quién no aplique con los nuevos factores.

Con esta modificación se busca mejorar la precisión y equidad de las metas de consumo asignadas a los usuarios comerciales e industriales regulados, reduciendo el impacto económico y ajustando las reglas para aquellos usuarios con menor historial de consumo.