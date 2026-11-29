La Policía Nacional continúa cerrándoles el paso a quienes pretenden utilizar armas de fuego para cometer delitos en Cartagena. En dos procedimientos realizados en diferentes sectores de la ciudad, fueron capturados dos hombres, conocidos como ‘Dilan’ y ‘Luifer’, a quienes se les encontraron dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones.

PRIMER GOLPE: ‘DILAN’ CAYÓ ARMADO EN SAN PEDRO MÁRTIR.

En el sector La Reina, del barrio San Pedro Mártir, durante actividades de registro y control adelantadas en horas de la madrugada, los uniformados capturaron a un hombre de 25 años, natural de Cartagena, conocido como ‘Dilan’.

Al practicarle un registro, le encontraron una pistola con un cargador y un cartucho calibre 9 milímetros, sin percutir. Según las primeras informaciones, el sujeto presuntamente estaría en el lugar con la intención de cometer un hecho delictivo.

El arma incautada será sometida a estudios de balística para determinar si guarda relación con otros hechos criminales registrados en la ciudad.

SEGUNDO GOLPE: ‘LUIFER’ NO LOGRÓ ESCAPAR TRAS PRESUNTO INTENTO DE HURTO.

En otro procedimiento, esta vez en el barrio Santa Mónica, fue capturado un joven de 18 años, conocido como ‘Luifer’, quien presuntamente habría intentado cometer un hurto minutos antes en inmediaciones del sector de la Antigua Vial.

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió desplegar una persecución que terminó con su interceptación y captura. En su poder fue encontrada una pistola con un cargador y un cartucho calibre 9 milímetros.

Ambos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanzan las audiencias preliminares para definir su situación judicial.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que esta ofensiva contra el porte ilegal de armas deja un balance de 771 personas capturadas y 682 armas incautadas, resultados que representan un avance en la prevención de hechos violentos y la protección de la vida.

“Cada arma ilegal que retiramos de las calles representa una amenaza menos para la seguridad de los ciudadanos. Continuaremos desarrollando acciones operativas y preventivas para combatir los delitos que afectan la convivencia y garantizar entornos más seguros para todos”, afirmó el comandante.