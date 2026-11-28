El presidente Abelardo De La Espriella informó que, en medio de operativos de control migratorio adelantados en Santander, Migración Colombia y la Policía Nacional expulsaron del país a 14 ciudadanos extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los procedimientos de verificación se realizaron en los municipios de Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José. Allí, las autoridades identificaron conductas reiteradas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, la participación en riñas y el irrespeto a la autoridad.

Tras completar los trámites correspondientes, los 14 extranjeros fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot, donde quedaron a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela.

Por su parte, el mandatario destacó el trabajo articulado entre Migración Colombia y la Policía Nacional y aseguró que el país mantiene sus puertas abiertas para quienes llegan a trabajar y respetar las leyes. No obstante, advirtió que su Gobierno no tolerará comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

“La seguridad de los colombianos es innegociable y la vamos a defender en cada rincón del territorio nacional”, afirmó.

Por otro lado, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, ubicada en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con el mandatario, los responsables lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones policiales y posteriormente huyeron del lugar. Aunque no se reportaron uniformados heridos, el ataque dejó daños materiales.

Frente a estos hechos, el jefe de Estado aseguró que ordenó fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables.

De igual forma, advirtió que este tipo de ataques no intimidarán al Gobierno y que, por el contrario, se intensificará la ofensiva contra quienes desafíen al Estado.

Finalmente, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, condenó el ataque y calificó de cobardes las acciones de los responsables.

El jefe de la cartera aseguró que se intensificarán las operaciones y las labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables. Además, advirtió que la ofensiva de la Fuerza Pública continuará y se reforzará en Norte de Santander.