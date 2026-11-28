El presidente Abelardo De La Espriella denunció presuntas irregularidades en el manejo de bienes donados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que estaban destinados a la atención de las víctimas del conflicto armado. Según el mandatario, se encontraron mercancías que aparecían oficialmente como entregadas a sus beneficiarios, pero que todavía permanecían almacenadas en bodegas.

Durante un evento de entrega de indemnizaciones en Barranquilla, el jefe de Estado informó que la directora de la Unidad para las Víctimas, Yensi Osorio, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra cuatro personas, por presuntos delitos de apropiación y fraude procesal.

“Al comparar las actas de entrega con los inventarios físicos, se encontraron en las bodegas mercancías que figuraban oficialmente como entregadas a sus beneficiarios”, explicó el presidente.

Investigan posibles irregularidades en la entrega de mercancías

De acuerdo con la declaración del mandatario, los hallazgos se produjeron al revisar los documentos que certificaban la entrega de los bienes y contrastarlos con los inventarios físicos de las bodegas.

“¿Cómo es posible que esas mercancías aparezcan oficialmente entregadas y todavía estén tiradas en una bodega?”, cuestionó De la Espriella, quien aseguró que su administración buscará establecer responsabilidades por estos hechos.

El presidente también afirmó que encontró retrasos en el reconocimiento económico a las víctimas. Según indicó, al asumir el cargo había más de 150.000 indemnizaciones reconocidas y pendientes de pago, mientras que más de 129.000 personas seguían esperando una respuesta del Estado.

En ese sentido, aseguró que una de sus primeras instrucciones a la directora de la Unidad para las Víctimas fue acelerar los desembolsos y revisar el funcionamiento de la entidad.

“Le dije: quiero que seas la directora de la Unidad, pero llegas a organizar eso, porque se lo han robado y han dejado tiradas a las víctimas”, manifestó.

Finalmente, De la Espriella aseguró que su Gobierno buscará recuperar los recursos y garantizar que los bienes destinados a la población afectada por la violencia lleguen efectivamente a sus beneficiarios.