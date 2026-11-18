Alberto Vergara es nuevo presidente de Fiduprevisora; Maybeline Rojas es la vicepresidente del Fomag
Alberto Mario Vergara Puccini es el nuevo presidente de la Fiduprevisora. Es abogado y trabaja en la CFI, del Banco Mundial.
De otro lado, Maybeline Rojas es la nueva vicepresidente del Fomag, que administra la salud de los maestros. Es médico y directiva del sector salud.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...