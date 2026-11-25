El Senado de la República, con 52 votos por el sí y uno por el no, aprobó en segundo debate una adición y traslado presupuestal para la vigencia de 2026. En primer lugar, se trata de una medida para sumar $3,8 billones a las cuentas antes de que termine el año.

De ese monto de la adición, $2,71 billones irán al Fondo Milagro, con el fin de financiar la reconstrucción y otros aspectos de la atención a los damnificados. Durante la sesión, varios congresistas pidieron poner controles estrictos al manejo de esos recursos, esto debido a los cuestionamientos al Fondo.

Por otra parte, $1,1 billones se destinarán al programa Colombia Mayor, pues desde el Ejecutivo aseguran que están en riesgos los giros de diciembre para los adultos mayores. Estos recursos recaudos extraordinarios por alivios tributarios e ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional.

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La otra parte del proyecto incluye un traslado por $1,47 billones, de los cuales la mayoría, $1,2 billones se usarán para pagar las deudas de Air-e con generadoras de energía y así garantizar el pago de subsidios en medio del fenómeno de El Niño.

Pese a la aprobación de estos cambios, el Gobierno tiene el reto de sacar adelante la misma tarea en el Cámara de Representantes. Este martes también hubo sesión por el mismo tema, pero no se logró el quórum necesario para votar el articulado.