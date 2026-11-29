En medio de la discusión de la reforma fiscal que deberá adelantar el Congreso de la República, el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, con la que busca modificar las medidas de recaudo y los mecanismos de ajuste de las finanzas públicas.

La iniciativa de la colectividad contempla mayores recortes al gasto del Estado, reducción de impuestos para las empresas y nuevas fuentes de ingresos, con el argumento de evitar que el ajuste fiscal recaiga sobre los hogares colombianos.

Uno de los principales planteamientos es que el Gobierno reduzca primero sus gastos de funcionamiento, antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los ciudadanos. Por eso, propone disminuir la burocracia, revisar los contratos estatales y eliminar gastos administrativos que, según el partido, no representan inversión efectiva.

¿Qué propone el Centro Democrático para modificar la reforma fiscal?

En materia de austeridad, la bancada plantea que el gasto de personal de la Nación regrese al nivel de 2018, ajustado por inflación. Este recorte se aplicaría progresivamente: 60 % en 2028, 80 % en 2029 y 100 % en 2030.

También propone reducir en un 65 % los contratos de prestación de servicios y limitar su crecimiento posterior al comportamiento de la inflación.

A esto se suman recortes en las compras de bienes y servicios: 30 % en 2028, otro 20 % en 2029 y un 10 % adicional en 2030.

Además, incluye revisar transferencias y fondos especiales, cancelar estudios duplicados y reducir los gastos administrativos de las entidades. En el sector salud, plantea no renovar los Equipos Básicos de Salud ordinarios, sin modificar el aseguramiento ni la nómina del sector.

De igual forma, la bancada aseguró que la propuesta no afectaría las pensiones, la canasta familiar, los aportes de los trabajadores, el Sistema General de Participaciones ni las obligaciones previamente adquiridas.

Cambios en impuestos y beneficios para las empresas

Otro de los componentes centrales de la contrapropuesta está relacionado con la reducción de la carga tributaria empresarial.

El Centro Democrático propone eliminar el impuesto al patrimonio y el impuesto de timbre nacional. También plantea que los pagos del 4 por mil y del impuesto de industria y comercio (ICA) puedan descontarse en su totalidad del impuesto de renta.

Adicionalmente, propone reducir del 15 % al 10 % la tarifa de ganancias ocasionales y modificar el tratamiento de las rentas exentas de las sociedades.

Para el impuesto de renta de las empresas y la tributación de dividendos, el documento contempla cuatro escenarios: una tarifa de renta del 30 % con dividendos del 10 %; renta del 35 % con dividendos del 10 %; renta del 40 % sin impuesto a los dividendos, o renta del 45 % sin ese gravamen.

Sin embargo, la propuesta también contempla nuevos gravámenes. Entre ellos, un IVA del 19 % para licores, destilados y vinos, así como para las importaciones de hasta 200 dólares. También plantea una tarifa del 10 % para vehículos híbridos y eléctricos y del 19 % para las viviendas turísticas comercializadas a través de plataformas digitales.

Adicionalmente, propone crear un impuesto a las apuestas por internet, calculado sobre los ingresos netos de los operadores, y aumentar en un 25 % los derechos de explotación de los juegos localizados.

Venta de activos del Estado para pagar la deuda

En cuanto a las fuentes de financiación, el Centro Democrático propone vender durante 2027 y 2028 diferentes activos estatales para destinar los recursos exclusivamente al pago de la deuda pública.

Entre los activos que plantea vender están la participación de Ecopetrol en ISA, el 8,49 % de Ecopetrol que la Nación tiene por encima de la participación del 80 % que debe conservar, la Previsora y tres fiduciarias del Grupo Bicentenario.

También incluye los oleoductos Cenit, Ocensa y Oleoducto de Colombia, diez electrificadoras, canales de televisión y Vecol.

La propuesta señaló que estos recursos no se utilizarían para financiar gastos de funcionamiento ni nómina, sino para reducir el saldo de la deuda y, con ello, los intereses que debe pagar anualmente el Estado.

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Bonos para financiar las finanzas públicas

Finalmente, la contrapropuesta contempla que las empresas adquieran anualmente bonos del Estado por un porcentaje de su renta líquida del año anterior.

Según el planteamiento, no se trataría de un impuesto, sino de títulos que generarían intereses y permitirían recuperar el capital. Estos bonos podrían negociarse en el mercado antes de su vencimiento.

El mecanismo se aplicaría entre 2027 y 2031, tendría un plazo de pago de diez años y reconocería intereses equivalentes al 150 % de la inflación del año anterior.

El porcentaje de adquisición dependería del crecimiento económico: hasta el 15 % de la renta líquida si la economía crece un 2,5 %; 11 % si crece un 3,5 %; 8 % si alcanza el 4,5 %, y 5 % si llega al 6 %.

Con estos planteamientos, el Centro Democrático busca que sus propuestas sean consideradas durante el trámite legislativo de la reforma fiscal, cuyo articulado será objeto de discusión y ajustes en el Congreso de la República.