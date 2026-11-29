En entrevista con Caracol Radio, la abogada Diana Muñoz, integrante del equipo de defensa del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna comunicación formal de la Fiscalía sobre la investigación que se adelanta en su contra por presunto abuso sexual.

Hacer la frase más directaEvitar repetir información innecesaria

La jurista señaló que la asistencia jurídica se ha puesto a disposición de las autoridades en múltiples oportunidades y cuestionó que se haya adelantado un procedimiento que, según afirmó, habría sido innecesario, teniendo en cuenta la disposición de su defendido para comparecer ante la justicia.

Muñoz explicó que uno de los escenarios que se debe resolver es el eventual pedido de extradición, pues las autoridades españolas deberán determinar si conceden o no la solicitud para que Caicedo sea trasladado a Colombia.

Sin embargo; sostuvo que la defensa espera tener una oportunidad procesal para demostrar que el exmandatario ha manifestado su voluntad de atender los requerimientos de la Fiscalía. Como ejemplo, mencionó una reunión que tuvieron el pasado 5 de noviembre en el despacho de la entidad, en la que reiteraron su disposición de comparecer.

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Frente a las posibles consecuencias jurídicas que podría enfrentar el exgobernador, Muñoz consideró que todavía es prematuro hacer cualquier pronóstico, debido a que, según dijo, ni siquiera se ha realizado una formulación de imputación en su contra.

La abogada también manifestó que no conocen las pruebas que sustentan los señalamientos y que, hasta ahora, la información que tienen proviene de publicaciones en medios de comunicación.

En ese sentido, confirmó que la defensa solicitó en repetidas oportunidades a la Fiscalía conocer los hechos denunciados para comenzar a estructurar su estrategia jurídica. No obstante, aseguró que no recibieron la información solicitada.

Abogada cuestionó la denuncia que circuló en medios de comunicación

De acuerdo con Diana Muñoz, ante la falta de información por parte de la Fiscalía, la defensa presentó una acción de tutela para conocer el contenido de la denuncia. De acuerdo con su relato, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte les respondió que ese documento no existía en la carpeta del proceso.

La jurista agregó que, según la respuesta que recibió la defensa, la Fiscalía requirió al abogado que se había presentado como representante de las víctimas para que entregara el documento, pero este habría manifestado que desconocía su procedencia.

“Fíjense que la denuncia que circula en medios de comunicación, a voces de la Fiscalía, no existe”, afirmó Muñoz.

Defensa plantea posible trasfondo político

Durante la entrevista, la abogada también se refirió a la posibilidad de que detrás de los señalamientos exista un interés político contra Carlos Caicedo.

Aunque aclaró que su labor se concentra en los aspectos jurídicos del caso, confirmó que el exgobernador ha enfrentado más de 700 procesos a lo largo de su trayectoria política, de los cuales, según indicó, ha salido adelante.

Para Muñoz, la reiteración de denuncias e investigaciones contra Caicedo permitiría plantear la hipótesis de que existe un trasfondo político detrás de la actual acusación.

No obstante, aseguró que la defensa no pretende obstaculizar las actuaciones de las autoridades y que espera tener la oportunidad procesal para sustentar sus cuestionamientos.

Finalmente, la abogada calificó como especialmente grave la eventual instrumentalización de una persona menor de edad en medio de este proceso.