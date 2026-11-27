Tras la tercera audiencia pública sobre el proyecto de ley de rescate o reforma tributaria, realizada en Barranquilla, los ponentes y el Gobierno volverán a reunirse en busca de consensos. Este sábado, durante todo el día, ambas partes van a analizar y tratar de redactar los artículos relacionados con la carga impositiva a los colombianos.

Los tiempos para el proyecto están ajustado. El Gobierno necesita aprobar el primer debate, en comisiones económicas, la próxima semana. Así, el debate final se podrá realizar en la semana del 14 de diciembre, que oficialmente es la última de la legislatura.

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Con este panorama, es altamente probable que el Ejecutivo cite a sesiones extras, pero el problema es que congresistas de todas las orillas consideran muy difícil mantener el quórum necesario entre más se acerquen a las fiestas navideñas.

Así las cosas, la meta de los ponentes es que, tras dos reuniones más el lunes y el martes, ese último día se logre un borrador para anunciar y tratar de votar el miércoles. El proceso no será sencillo, pues la oposición prepara un arsenal de cuestionamientos y ya radicó una ponencia alternativa.

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El Gobierno ya recogió todas las llamadas “líneas rojas” de los partidos, por lo cual desde algunas bancadas señalan que hay algunas coincidencias, pero aún no hay un acuerdo.

Entre las propuestas de los partidos está la del Centro Democrático que habla de volver al nivel de gasto en personal de 2018, reducir en un 65% los contratos de prestación de servicios y fusionar o suprimir varias entidades, esto en lo relacionado con las medidas de austeridad.

En cuanto al recaudo, el uribismo habla de poner IVA del 19% a los licores y a las importaciones de menos de 200 dólares. También se habla de un IVA del 10% a los vehículos híbridos y eléctricos. También pidieron reducir impuestos a las empresas, como el del patrimonio o la deducción del 4 por 1.000.