En los micrófonos de 6AM W, los congresistas Juan Caicedo, del Centro Democrático; Andrea Vargas, del Pacto Histórico; y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, hablaron sobre el ambiente para la reforma tributaria luego de que el presidente Abelardo de la Espreilla anunciara que quitará la propuesta de IVA a la canasta familiar para equilibrar el déficit fiscal que existe actualmente en el país.

El senador Juan Caicedo, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa en la Comisión Tercera del Senado, celebró que el Gobierno haya escuchado las críticas y haya retirado el IVA a los productos básicos, pero insistió en que se necesitan quitar otros impuestos que incluye el proyecto.

Ahora, este martes será un día clave, pues se realizará la primera reunión de trabajo de los coordinadores y ponentes, a las 2:00 de la tarde, en el Ministerio de Hacienda, con los equipos técnicos de la cartera y del ministro Miguel Gómez Martínez.

Respecto a los otros puntos que faltan por concertar, están el IVA a la medicina prepagada y al internet de los estratos 1, 2 y 3. También cuestionó Juan Caiceso el aumento de las cotizaciones de salud y señaló que “el país necesita reducir la carga tributaria de las empresas”.

Por su parte, la representante Andrea Vargas, aseguró que “la renta de las empresas tiene que volver a un 35 % como tasa mínima y que debemos definitivamente diseñar un buen impuesto al patrimonio, dividendos y sobretasas a los bancos. Eso nos da $69 billones entre 2027 y 2030. Medio billón más que lo que pretendían con el IVA”.

Finalmente, el senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical y muy cercano al Gobierno, destacó el interés del Ejecutivo de dialogar con las bancadas: “El Gobierno, desde hoy a las 2 de la tarde, debe empezar también a presentarnos esa propuesta de cómo va a cubrir lo que se va a dejar de recaudar con la decisión que tomó nuestro querido presidente de no gravar la canasta familiar”.

Y agregó: “Desde Cambio Radical estamos proponiendo que el Estado debe también reducir sus gastos. Hay muchos gastos de funcionamiento que hoy se ven reflejados en el gasto principal y en la deuda, y nosotros necesitamos buscar la forma de reducir eso sin que se vean afectados los hogares colombianos, para tratar de cubrir un ajuste fiscal que necesitamos hacer en el país”.

¿Se mantienen las marchas del Pacto Histórico para el 19 de noviembre?

La representante del Pacto Histórico, Andrea Vargas, confirmó que se mantiene la convocatoria a las movilizaciones del próximo 19 de noviembre, pese a que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que retirará el IVA a la canasta familiar: “La consigna debe ser que paguen los que más tienen y que dejen en paz a los trabajadores de Colombia”.

Se refirió a otras razones para manifestarse y cuestionar la reforma tributaria, como los cambios en las cotizaciones de salud, que pasarían del 4 % a tarifas de entre el 5,5 % y el 8 % para determinados trabajadores, y que el impuesto de renta comenzaría a cobrarse a personas con ingresos desde los 5 millones de pesos mensuales: “Hay muchos elementos que para nosotros siguen siendo preocupantes y siguen dando por sentado que el trabajador es quien paga”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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