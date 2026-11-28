A principios de noviembre, Microsoft anunció que dejará de ofrecer aplicaciones complementarias como: People, Files y Calendar a partir del 16 de diciembre de 2026.

Las herramientas estaban pensadas sobre todo para facilitar tareas cotidianas de productividad desde la barra de tareas de Windows 11 en dispositivos administrados por empresas, pero no hacían parte de todas las versiones del sistema.

La decisión importa principalmente a quienes utilizan una computadora de trabajo con licencias comerciales de Microsoft 365 u Office 365 y encuentran allí estas aplicaciones.

¿A quiénes afectó el cambio?

Las tres aplicaciones eran herramientas complementarias vinculadas al entorno de Microsoft 365, no aplicaciones indispensables para iniciar Windows ni servicios destinados a todos sus usuarios.

El anuncio se dirige, más que todo a trabajadores y corporaciones que en sus dispositivos incorporaron estas aplicaciones como complementos y que después de su retirada deberán ajustar sus accesos o flujos de trabajo antes del cierre.

Microsoft realiza el anuncio previo, con el fin de notificar a los usuarios que hagan uso de estas aplicaciones, poder sustituirlas por otras funciones de Microsoft.

¿Qué funciones cumplían estas aplicaciones?

People, ofrecía acceso rápido a contactos de la empresa y permitía revisar perfiles, habilidades, información de contacto y posición dentro del organigrama, además podía saber si el usuario estaba en línea o en una reunión, además de poder enviarle correo directo sin tener la necesidad de remitirse a la aplicación del correo.

Files, por su parte, permitía buscar mediante palabras clave y ordenar los resultados por tipo de archivo, sin embargo algunos usuarios no consideraran necesaria su función.

Calendar ofrecía una vista del calendario de Microsoft 365 desde la barra de tareas y permitía revisar o editar eventos, copiar enlaces de reuniones y buscar citas específicas.

Para quienes busquen una alternativa para quedarse dentro de Microsoft pueden usar Outlook para Windows, que reúne pestañas de calendario, contactos y correo electrónico. Esa aplicación ofrece un reemplazo directo para varias funciones.

Por otro lado, Teams también puede cubrir algunas de las tareas asociadas a People y Calendar, entre ellas la mensajería instantánea, las videollamadas y la consulta del calendario.

Esta nueva normativa, no implica que Microsoft retire Outlook, Teams, OneDrive ni los datos almacenados en sus servicios.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: