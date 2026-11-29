Colombia

Ibagué volverá a recibir una serie de la Copa Davis. La Federación Colombiana de Tenis confirmó que la capital del Tolima será sede del enfrentamiento entre Colombia y México, correspondiente al Playoff del Grupo Mundial I, que se disputará los próximos 5 y 6 de febrero de 2027 en el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo.

La designación se concretó tras la evaluación de las condiciones técnicas, logísticas y operativas de la ciudad para albergar una competencia internacional de esta categoría. El escenario deportivo ya fue sede de la Copa Davis en 2025, cuando Colombia enfrentó a Barbados.

El gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI), Felipe La Rota, destacó la importancia de que Ibagué vuelva a recibir este certamen y señaló que la elección responde al trabajo adelantado para posicionar a la ciudad como escenario de competencias deportivas nacionales e internacionales.

“Esto es el reflejo de un trabajo serio y responsable. Buscamos generar nuevas oportunidades y creemos que esta nueva versión será espectacular, especialmente porque el tenis viene en ascenso”, afirmó La Rota.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Tenis, Mauricio Lederman, reconoció las gestiones realizadas para conseguir nuevamente la sede y destacó la inversión en infraestructura deportiva de la ciudad.

“Hoy debemos reconocer el esfuerzo que hacen por conseguir la sede de estos eventos. Ustedes son el fiel ejemplo de la inversión en el deporte; hoy hablamos de una región que es ejemplo para el país”, expresó Lederman.

El Complejo de Raquetas cuenta con tribunas, silletería, cubierta, camerinos, zonas de circulación, cabinas de prensa y sistema de iluminación. Además, dispone de un espacio para instalar graderías portátiles, de acuerdo con los requerimientos del evento.

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La experiencia de Ibagué como sede de competencias internacionales también incluye la Billie Jean King Cup de 2026, que reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia.

Durante la serie de febrero, la Selección Colombia, dirigida por el capitán Alejandro Falla, se enfrentará a México en partidos de sencillos y dobles. El equipo nacional realizará concentraciones previas para adaptarse a las condiciones de la cancha y preparar la confrontación.