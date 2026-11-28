El cáncer de estómago sigue siendo una de las mayores alertas de salud pública en Colombia. En 2024, esta enfermedad ocasionó 6.757 muertes y se diagnosticaron 9.010 nuevos casos en el país, cifras que la ubican como la primera causa de muerte por cáncer en la población general. Ante este panorama, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Bristol Myers Squibb impulsan por tercer año consecutivo la campaña ‘En serio, ¿es gastritis?’, que busca que las personas presten atención a las molestias digestivas y no las normalicen.

Uno de los principales llamados de la iniciativa es consultar al médico cuando los síntomas estomacales persisten o se presentan de manera recurrente, en lugar de recurrir a remedios caseros o automedicarse. Aunque el dolor o la molestia en la parte superior del abdomen, las náuseas, los vómitos y la sensación de llenura después de comer pueden estar relacionados con la gastritis, también es importante descartar otras enfermedades. La dificultad para tragar, la pérdida involuntaria de peso y las heces oscuras son señales de alerta que requieren atención médica inmediata.

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Uno de los factores de riesgo asociados al cáncer gástrico es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados y por contacto con fluidos de una persona infectada. Según explicó Wilson Cubides Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, esta bacteria está presente en aproximadamente ocho de cada diez colombianos. Cuando la infección permanece durante un periodo prolongado sin tratamiento, puede provocar gastritis crónica y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de estómago.

La enfermedad tampoco afecta exclusivamente a los adultos mayores. De acuerdo con el informe de la Cuenta de Alto Costo sobre la situación del cáncer en Colombia en 2024, entre enero de 2023 y enero de 2024 se reportaron 2.272 casos nuevos de cáncer gástrico, de los cuales 158 correspondieron a personas menores de 40 años. Por eso, los especialistas insisten en que la edad no debe ser una razón para restarle importancia a las molestias digestivas.

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La campaña ‘En serio, ¿es gastritis?’ se desarrollará durante noviembre y diciembre, con actividades de información, exámenes y sensibilización en diferentes comunidades del país, a través de la red de la Liga Colombiana Contra el Cáncer. El objetivo es promover la detección oportuna y recordar que, ante síntomas persistentes, es fundamental acudir a un profesional de la salud para recibir una valoración y determinar si se necesitan estudios como una endoscopia. La recomendación es no quedarse con la duda y preguntarse: ¿en serio es gastritis o podría ser algo más?