La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, fijó su postura tras la controversia que generó la presencia del senador Iván Cepeda en el 41 Congreso Nacional del sector, realizado en Valledupar.

En un pronunciamiento público, la organización valoró que el Ejecutivo busque escuchar directamente a los productores, pero pidió que en esos espacios también participen los comités y asociaciones creados para representarlos.

El comunicado inició recordando que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, simboliza la unidad nacional, una premisa bajo la cual los directivos explican el manejo institucional del evento. Frente a los cuestionamientos internos, reconoció que varios asistentes no se sintieron cómodos con la visita del senador Cepeda, señalando que esa reacción resulta comprensible debido a la violencia que han padecido miles de familias rurales en el país.

Sin embargo, aclaró que la invitación al encuentro se envió sin distinciones a todos los miembros del Legislativo y que respaldaron esa convocatoria como parte del trato que corresponde a esa dignidad. Con esta posición, aseguraron que cerrar el debate por el ingreso del dirigente político al recinto.

Para sostener ese criterio de apertura, el documento recordó antecedentes recientes en los que el sector ha priorizado la conversación con distintos espectros políticos. Señaló que hace cuatro años la misma asamblea le solicitó al presidente ejecutivo de la entidad integrar la delegación oficial en las negociaciones con el ELN, y que dos años después los delegados le pidieron continuar en esa labor.

Asimismo, destacó que durante ese periodo se firmó un acuerdo de tierras orientado a garantizar el carácter voluntario de las ventas y el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca.

Según el texto, quienes viven en el campo conocen de primera mano el alto costo que deja el sectarismo. Por ello, defendió la necesidad de mantener canales abiertos con quienes piensan distinto, sin renunciar a expresar sus convicciones con franqueza, lo que definen como la base de su independencia frente al Gobierno y con las diferentes corrientes del Congreso.

Finalmente, el pronunciamiento reiteró la disposición del sector para trabajar junto a las autoridades nacionales en tareas urgentes: proteger la vida en las regiones, enfrentar la extorsión, defender la legítima propiedad privada y mejorar las condiciones para producir en el campo colombiano.

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