Chocó

La Fiscalía General de la Nación investiga a cuatro personas que estarían involucradas en irregularidades de un convenio para la educación de comunidades indígenas del Chocó, ya que se habían hecho pagos por bienes que no se entregaron y actividades que nunca se realizaron.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de la presunta participación del contratista principal Víctor Carpio Conquista, y tres subcontratistas, Sandy Mena Blandón, Willman Cuesta Córdoba y Willman Cuesta Palma.

El proceso investigativo a cargo de un fiscal de la Administración de la Seccional Chocó reportó que en el convenio se generó un detrimento patrimonial, es decir un daño, que supera los 350 millones de pesos, además de las anomalías con los pagos por alumnos no registrados.

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¿Quiénes son los afectados?

A través del acuerdo suscrito por la Gobernación del Chocó en 2026 se buscaba beneficiar a más de 4.900 estudiantes, mediante el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el Bajo Baudó, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan y Riosucio.

En el proyecto se contemplaban cinco contratos que debían cubrir la compra de una iniciativa productiva, el transporte de material didáctico, la adquisición de útiles y papelería, además de acciones para gestionar el calendario escolar con rectores y docentes.

“Al contrastar los desembolsos con el cumplimiento de esas obligaciones, la policía judicial identificó suministros que presuntamente no llegaron a las comunidades, cobros injustificados de transporte y actividades sin ejecutar”, explicó la Fiscalía en su comunicado.

De modo que todos deberán responder por el delito de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, y falsedad en documento privado. Ninguno aceptó los cargos leídos por el fiscal de la Administración Pública de la Seccional Chocó.