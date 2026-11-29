Los jugadores de Palmeiras se alinean antes del partido final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes en el Estadio Centenario el 28 de noviembre de 2026 en Montevideo, Uruguay. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

El 28 de noviembre, Palmeiras se coronó campeón de esta edición 2026 del trofeo más prestigioso de Sudamérica, tras un resultado de 1-0 contra Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Con esta nueva conquista, el equipo brasileño obtuvo su cuarta Copa Libertadores y empató oficialmente en títulos a Flamengo, uno de sus grandes rivales en el plano local, convirtiéndose junto al Mengão en los dos conjuntos que más han ganado este título continental históricamente en Brasil.

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¿Cómo quedo la tabla de ganadores de Copa Libertadores en Brasil?

Con esta nueva consagración Brasil se convirtió en el país más ganador de la competición con 26 títulos luego de superar a Argentina con 25 títulos, frenando el dominio argentino que duro casi seis décadas.

Club Numero de títulos Flamengo 4 Palmeiras 4 São Paulo (San Pablo) 3 Santos 3 Gremio 3 Cruzeiro 2 Internacional 2 Vasco da Gama 1 Corinthians 1 Atlético Mineiro 1 Fluminense 1 Botafogo 1

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¿Cómo fueron las ultimas tres consagraciones de Palmeiras?

El conjunto brasileño no volvía a ganar el título desde la final jugada en 2025, donde Flamengo le quitó el trofeo por la mínima. Como resultado general, el equipo del estado de São Paulo alcanzó a lo largo de su historia un total de ocho finales, de las cuales la mitad resultó como subcampeón.

La mayoría de las consagraciones las obtuvo recientemente en el transcurso de esta década, con un amplio margen de diferencia en comparación con el primer título que se ganó finalizando los años 90, que en ese entonces representaba una nueva cita continental tras 31 años.

1961: Subcampeón ante Peñarol.

Subcampeón ante Peñarol. 1968: Subcampeón ante Estudiantes de La Plata.

Subcampeón ante Estudiantes de La Plata. 1999: Campeón ante Deportivo Cali.

ante Deportivo Cali. 2000: Subcampeón ante Boca Juniors.

Subcampeón ante Boca Juniors. 2020: Campeón ante Santos.

ante Santos. 2021: Campeón ante Flamengo.

ante Flamengo. 2025: Subcampeón ante Flamengo.

Subcampeón ante Flamengo. 2026: Campeón ante Estudiantes de La Plata.

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¿Cuánto duro Flamengo como el más ganador de Copa Libertadores en Brasil?

El conjunto de Rio de Janeiro duro un año siendo el más ganador en Brasil del torneo continental más importante de Sudamérica, esto tras haberle ganado la final de 2025 a Palmeiras, con quién ya tendría una gran rivalidad en quien manda en títulos de Copa Libertadores en el plano nacional.

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