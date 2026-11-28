Cuadro del presidente Petro en el pasillo de los expresidentes en la Casa de Nariño. Foto: captura de pantalla.

No para la polémica por la denuncia que hizo Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X, sobre el retiro de su retrato presidencial de la Casa de Nariño.

“Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, dijo.

Y aunque desde la Presidencia no realizaron un pronunciamiento sobre el hecho, el presidente Abelardo de la Espriella publicó en sus redes sociales, el video de un recorrido por el pasillo de los expresidentes en la Casa de Nariño en el que se se evidencia que el cuadro efectivamente no está.

La publicación del presidente duró menos de 5 minutos, pues después apareció el mismo video modificado, sin la parte de los cuadros de todos los jefes de estado que ha tenido el país.

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