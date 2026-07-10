Funza fue reconocida como la alcaldía mejor administrada de Colombia en 2025
El municipio de Cundinamarca ocupó el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con una calificación de 98,9 puntos.
El municipio de Funza, en Cundinamarca, fue reconocido como la alcaldía mejor administrada de Colombia, luego de obtener el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) – FURAG 2025, evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a 1.099 alcaldías del país.
De acuerdo con los resultados, Funza alcanzó una calificación de 98,9 puntos, superando el puntaje obtenido en la medición anterior (98,1) y consolidándose por segundo año consecutivo como el municipio con el mejor desempeño institucional del país.
En el listado también aparecen: Sabaneta, Bogotá, Fredonia, Íquira y La Gloria entre las administraciones con mejores resultados.
¿Qué evalúa el Índice de Desempeño Institucional?
El IDI medido a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), analiza la capacidad de las entidades públicas para administrar los recursos con eficiencia, transparencia y orientación al cumplimiento de resultados.
Según la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, este reconocimiento refleja el trabajo de los funcionarios y contratistas de la administración municipal para fortalecer la prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía.
Beneficios para los ciudadanos
La administración municipal aseguró que este resultado representa una mejor capacidad para planear y ejecutar los recursos públicos, lo cual se traduce en trámites más ágiles, mayor transparencia, fortalecimiento de la inversión en infraestructura, educación, salud, cultura, deporte y seguridad, además de facilitar la gestión de recursos nacionales e internacionales para nuevos proyectos.
Resultados en las dimensiones evaluadas
El informe también destaca los puntajes obtenidos por Funza en las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Entre ellas sobresalen Gestión del Conocimiento, con 100 puntos; Control Interno, con 99,8; Talento Humano, con 99,9; Evaluación de Resultados, con 99,7; e Información y Comunicación, con 99,4 puntos. Asimismo, el municipio alcanzó 99,8 puntos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), indicadores que respaldan su desempeño administrativo.