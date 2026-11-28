El Gobierno de las primeras veces suma un nuevo hito para Cartagena: después de 20 años y de varios intentos de actualización en administraciones anteriores, el proyecto de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) llega al Concejo Distrital para su estudio y trámite de aprobación.

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La Alcaldía de Cartagena radicó ante el Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo del POT, en un acto encabezado por el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Milton Pereira. El proyecto fue recibido por el presidente de la corporación, Hernando Piña.

“Aunque algunos tergiversan sobre que somos un Gobierno de solo cemento, tenemos claro que gobernar también significa planificar el crecimiento de la ciudad, proteger sus recursos y ordenar su territorio. Eso es precisamente lo que representa el nuevo POT: una tarea que asumimos desde el inicio de nuestro gobierno y que nos permitirá construir una Cartagena más equitativa, sostenible y ordenada”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina, sostuvo: “Hoy ponemos a consideración del Concejo un proyecto que recoge meses de trabajo técnico y, especialmente, las voces de miles de cartageneros. Después de 25 años, Cartagena tiene la oportunidad de actualizar las reglas con las que organiza su territorio y proyecta su desarrollo para consolidarse como una superciudad, con mejores condiciones de vida en sus barrios, corregimientos e islas”.

Las transformaciones que propone el nuevo POT

El proyecto establece la hoja de ruta para orientar el desarrollo de Cartagena hacia 2040, con una visión que integra el territorio urbano, rural e insular. Su propósito es actualizar las reglas de ocupación y aprovechamiento del suelo, reducir brechas territoriales y orientar el crecimiento de la ciudad con criterios de sostenibilidad, protección ambiental y bienestar colectivo.

En materia de hábitat, identifica 126 ámbitos de Mejoramiento Integral que requieren intervenciones de acuerdo con sus condiciones particulares. Para atenderlos contempla instrumentos de legalización urbanística, titulación de predios, mejoramiento de viviendas y formulación de Planes de Gestión del Hábitat. El Programa de Ejecución plantea como metas legalizar 500 hectáreas, formular 12 Planes de Gestión del Hábitat y mejorar 12.000 viviendas, con una inversión estimada de $401.380 millones.

Para la Cartagena rural e insular, propone formular 34 Unidades de Planificación Rural (UPR): 29 para centros poblados y cinco para asentamientos dispersos. Estas herramientas permitirán estudiar con las comunidades las necesidades de cada territorio y orientar decisiones sobre vivienda, vías, servicios básicos, equipamientos, espacio público y actividades productivas, respetando las formas de organización y los derechos de las comunidades étnicas.

En el suelo urbano, el POT introduce nuevas posibilidades de aprovechamiento y transformación. Define las actividades que pueden desarrollarse en cada sector y las condiciones de edificabilidad, es decir, cuánto y cómo se puede construir. También incorpora la revitalización como modalidad de renovación urbana, junto con el redesarrollo, para intervenir sectores que tienen potencial de reorganización y mejor uso.

Estas posibilidades están acompañadas de obligaciones urbanísticas. Quienes accedan a un mayor aprovechamiento del suelo deberán contribuir a generar espacios para el beneficio colectivo, como zonas verdes, senderos peatonales, espacio público e infraestructura comunitaria. La apuesta es que la transformación de los sectores también se traduzca en beneficios para sus habitantes.

La propuesta incorpora, además, el enfoque de proximidad, relacionado con el modelo de ciudad de 15 y 10 minutos, que busca acercar a las personas a servicios esenciales como educación, salud, empleo, comercio y recreación. A esto se suma el Sistema Distrital del Cuidado, que incorpora las necesidades cotidianas de la población en la planificación del territorio.

La protección de los ecosistemas estratégicos y del patrimonio cultural, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo son también componentes transversales del instrumento, que busca orientar el crecimiento hacia sectores con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

Con la voz de la ciudadanía

Uno de los aspectos destacados del nuevo POT fue su construcción participativa. Durante las etapas de diagnóstico, formulación y divulgación se desarrollaron 237 mesas y espacios de participación urbanos, rurales, insulares, poblacionales, institucionales y gremiales, con un total de 6.084 personas.

Estos encuentros permitieron recoger diferentes perspectivas sobre el territorio e incorporar las necesidades y propuestas de la ciudadanía en la formulación del instrumento.

“Llegamos a distintas islas y corregimientos de Cartagena, entre ellos Barú, Isla Fuerte, Santa Cruz del Islote, Bayunca y Pasacaballos, así como a sectores de la Zona Norte. También escuchamos a los habitantes de las zonas urbanas, a mujeres, niños, jóvenes, personas migrantes y distintos grupos poblacionales. De igual manera, participaron líderes comunales, organizaciones sociales, académicos y representantes de los gremios. En cada encuentro conocimos sus necesidades y recogimos sus propuestas para construir un POT que reconociera las realidades de todos los territorios y de quienes los habitan”, resaltó el secretario Emilio Molina.

El camino recorrido por el POT

La administración del alcalde Dumek Turbay inició la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial en 2024, con la consolidación y actualización del Expediente Urbano y la elaboración del informe de seguimiento y evaluación del POT vigente desde 2001.

Posteriormente, se actualizó el diagnóstico territorial mediante un proceso de participación ciudadana, en el que se recogieron aportes y se identificaron las principales necesidades y problemáticas de Cartagena.

En octubre de 2025 comenzó la fase de formulación, que incluyó recorridos por el territorio y espacios de diálogo para escuchar las propuestas de los diferentes actores. A partir de este trabajo se consolidaron los Documentos Técnicos de Soporte (DTS) de los componentes general, urbano y rural, que permitieron estructurar una propuesta integral del nuevo POT, aprobada por el Consejo de Gobierno el 24 de julio de 2026.

Posteriormente, el proyecto fue presentado ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) para la concertación de los asuntos ambientales. Esta etapa concluyó el 2 de octubre, luego de atender 206 observaciones: 76 de Cardique y 130 del EPA Cartagena. Como resultado, se incorporaron determinantes ambientales y disposiciones relacionadas con la protección de los ecosistemas, la gestión del riesgo, la calidad del aire y del agua, el ruido y el manejo del Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio.

El 3 de octubre, la propuesta fue presentada ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTP), instancia que el pasado 21 de noviembre emitió concepto favorable y destacó el esfuerzo técnico e institucional de la Administración, así como la apertura de espacios de participación.

Tras recibir el concepto del CTP, la Secretaría de Planeación analizó las recomendaciones y realizó los ajustes correspondientes para presentar el proyecto ante el Concejo Distrital.

Con la radicación del proyecto de acuerdo, el POT inicia su etapa de estudio, discusión y trámite de aprobación en el Concejo Distrital. Durante este proceso, la corporación convocará audiencias públicas en las que podrán participar ciudadanos, comunidades, organizaciones y representantes de los distintos sectores de Cartagena para expresar sus puntos de vista.

Finalmente, la actualización del POT representa el cumplimiento de una de las principales metas trazadas desde los primeros días del gobierno del alcalde Dumek Turbay y atiende una necesidad histórica de Cartagena.