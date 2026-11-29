Afinia, filial del Grupo EPM, continúa adelantando inspecciones técnicas para identificar intervenciones irregulares en las instalaciones eléctricas que impiden registrar el consumo real de energía de los clientes-usuarios.

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Durante una revisión técnica realizada a un supermercado en Magangué, el personal especializado de Afinia detectó un transformador de distribución de 112,5 kVA conectado por fuera del equipo de medida, condición que permitía el uso de energía sin que esta fuera registrada por el sistema de medición.

La inspección contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, debido a que inicialmente el personal administrativo del establecimiento no autorizaba el ingreso para realizar la revisión técnica.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, y tomando como referencia la capacidad del transformador de 112,5 kVA, el consumo estimado para el periodo objeto de liquidación corresponde a 28.350 kWh.

Con base en una tarifa comercial de $1.033 por kWh, el valor de la energía estimada asciende a $29.285.550. Al sumar la contribución del 20 %, equivalente a $5.857.110, el valor total estimado es de $35.142.660.

Ante este hallazgo, Afinia realizó la conexión del transformador a través del equipo de medida y una vez finalizada la intervención, se efectuaron nuevas pruebas técnicas que confirmaron el correcto funcionamiento del sistema de medición.

Este tipo de intervenciones afecta la transparencia en el registro y la facturación del consumo, genera pérdidas para la compañía y perjudica a los clientes-usuarios que pagan por la energía que consumen.

Afinia advierte que las conexiones e intervenciones no autorizadas pueden alterar las condiciones de operación de la infraestructura eléctrica, ocasionar sobrecargas y representar riesgos para las personas, los animales y las instalaciones. Asimismo, recuerda que la defraudación de fluidos está tipificada como delito en el artículo 256 del Código Penal colombiano.

La compañía continuará desarrollando acciones de inspección y control para identificar estas prácticas e invita a los clientes-usuarios a utilizar el servicio de energía de manera legal, segura y eficiente, en beneficio de la sostenibilidad del sistema eléctrico.