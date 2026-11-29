La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó, entre el 23 y el 26 de noviembre, cartas de indemnización administrativa a 182 víctimas del Magdalena Medio en 12 municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. Las indemnizaciones sumaron cerca de $1.621 millones.

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“Cada carta que entregamos reafirma la responsabilidad del Estado con quienes han sufrido la violencia. Estos recursos pueden ayudar a las familias a mejorar su vivienda, fortalecer un negocio o retomar sus estudios. En estas jornadas escuchamos a las víctimas y respetamos sus decisiones sobre cómo seguir adelante. Ese es el compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella”, señaló Jensy Johana Osorio Porras, directora general de la Unidad para las Víctimas.

En el sur de Bolívar, la Unidad entregó 119 cartas por cerca de $1.069 millones.

En Morales, 51 víctimas recibieron cartas por aproximadamente $505 millones.

En Simití se entregaron 25 por cerca de $213 millones, en San Pablo se entregaron 23 por alrededor de $205 millones y en Santa Rosa del Sur, 20 por aproximadamente $146 millones.

En Santander, 51 víctimas recibieron cartas por cerca de $451 millones.

De ese total, 34 correspondieron a Barrancabermeja, por aproximadamente $322 millones.

Las demás se entregaron en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra y Landázuri. En Puerto Berrío y Yondó, Antioquia, la Unidad entregó nueve cartas por cerca de $71 millones y en San Alberto, Cesar, tres por aproximadamente $30 millones.

Durante las jornadas, una de las víctimas expresó su “gratitud y alegría de que por fin, después de tantos años, se pueda hacer efectivo el reconocimiento y la indemnización de las víctimas”. Otra recordó los años de espera y habló de lo que significa para ella haber recibido su carta. “26 años llevo esperando y siempre he venido y he preguntado, y me han asesorado mucho, y me siento contenta porque ya me llamaron. El sueño mío es conseguirme una casita, poner un negocio”.

Cada persona decide cómo destinar los recursos según sus necesidades y proyectos. Para una de las víctimas, la prioridad es su familia. “Mi pensado es fortalecer el negocio que tengo, ayudar a mi mamá, que es el motor de mi vida y siempre he luchado por ella. Hoy es algo que le agradezco mucho a Dios, a la Unidad para las Víctimas por esta oportunidad”.

La indemnización es un derecho de las víctimas y su entrega es una obligación del Estado. Para avanzar en su cumplimiento, la Unidad trabaja para reducir los tiempos de espera y revisa con especial atención los casos de quienes llevan más tiempo aguardando, conforme a los criterios establecidos por la ley.

Con la Ruta Milagro de la Reparación a las Víctimas, la entidad llevará a todas las regiones del país jornadas de entrega de cartas, escucha y orientación para que las víctimas reciban una atención digna y oportuna en sus territorios.