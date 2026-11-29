Con una trayectoria en el sector salud el cirujano colombiano, Andrés Álvarez Amariles, dará un giro en su vida y se prepara para incursionar este 2027 en la industria del entretenimiento, como productor ejecutivo de varios proyectos.

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El profesional de la salud no solo se ha enfocado en intervenciones quirúrgicas a muchos famosos, si no que también ha liderado causas sociales con niños, niñas y adolescentes del país.

En 2027, lanzará un podcast y promoverá iniciativas de motivación para sus colegas y celebridades, que han tenido complicaciones en procedimientos.

Su alcance en redes, crece día a día y “su proyección, de sumar desde lo humano”, según allegados, lo impulsan a creer mucho más en sus capacidades y emprender otros caminos en el ámbito profesional.

Con la asesoría de grandes en el mundo del espectáculo Andrés, el próximo año, asegura que dará muchas cosas positivas de las que hablar.