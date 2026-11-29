Deportes Quindío consiguió el primer objetivo de la temporada y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano. El equipo de Armenia se quedó con el título del Torneo BetPlay II-2026 luego de igualar 1-1 ante Boca Juniors de Cali, resultado que le permitió completar una campaña que terminó siendo favorable para sus aspiraciones de ascenso.

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El compromiso comenzó cuesta arriba para los cuyabros. La visita encontró espacios en la defensa local y aprovechó las dificultades del conjunto cafetero para ponerse en ventaja por intermedio de Dayman Cortés, quien logró superar la resistencia de la zaga quindiana.

Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. Con Javier Reina como uno de los encargados de impulsar la reacción, Deportes Quindío asumió mayor protagonismo y consiguió la igualdad mediante José ‘Pepe’ Lloreda. El delantero apareció en el momento indicado para conectar un centro de Andrés Carabalí y marcar un tanto decisivo en la definición del campeonato.

Con este resultado, el conjunto de Armenia celebró el campeonato del segundo semestre y, gracias a su posición en la tabla de reclasificación, obtuvo el ascenso directo a la primera división. Su desempeño durante la temporada también terminó definiendo el camino que deberá recorrer el otro aspirante a conseguir un lugar en la categoría A.

Ese escenario representa una nueva posibilidad para Real Cartagena. El equipo heroico disputará el repechaje frente a Envigado FC, que obtuvo su clasificación por ser campeón del primer semestre, mientras que los cartageneros consiguieron el derecho a jugar esta instancia al finalizar como el mejor equipo de la reclasificación después del Deportes Quindío.

La serie comenzará en territorio antioqueño, donde Envigado ejercerá como local el 3 o 4 de diciembre. La definición quedó programada para Cartagena, con el compromiso de vuelta previsto para el 7 u 8 del mismo mes.