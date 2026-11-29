Murió hombre víctima de atentado con arma de fuego en el barrio Camilo Torres
El fallecido tenía antecedentes
En el barrio Camilo Torres resultó lesionado con arma de fuego Armando Andrés Jiménez Baena, de 34 años, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció horas después.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
De acuerdo a la información recopilada, un sujeto se le habría acercado y le disparó en varias ocasiones. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y amenazas.
Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.