El Concejo Distrital de Cartagena aprobó, con 17 votos positivos, en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 124 de 2026, mediante el cual se adopta el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Gastos del Distrito para la vigencia fiscal 2027, por un monto de $4,85 billones.

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El presupuesto representa un incremento del 6,14 % frente al aprobado para la vigencia 2026 y contempla $3,58 billones para inversión, $944.232 millones para funcionamiento y $312.981 millones para el servicio de la deuda.

Ingresos y principales fuentes de recaudo

En materia de ingresos, el presupuesto contempla $4,72 billones provenientes de ingresos corrientes y $125.353 millones de recursos de capital.

Entre las principales fuentes de recaudo se encuentran el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con cerca de $741.000 millones, y el Impuesto Predial Unificado, con aproximadamente $621.000 millones.

Hacienda destaca aprobación del presupuesto

Al término de la aprobación, el secretario de Hacienda, Harold Fortich, agradeció a los concejales y a la comisión encargada del estudio del presupuesto por el rigor técnico, la dedicación y el profesionalismo con que, según señaló, adelantaron el análisis y aprobación de la iniciativa.

Fortich afirmó que los recursos permitirán dar continuidad a las acciones de la Administración Distrital durante el cuarto año de gobierno y destacó las inversiones realizadas en sectores como educación, salud, infraestructura vial, espacios públicos, escenarios deportivos y atención a poblaciones vulnerables.

Concejal William Pérez destaca estudio de la iniciativa

Por su parte, el concejal William Pérez destacó el proceso de análisis y discusión adelantado por la corporación para definir el presupuesto de la próxima vigencia.

“Así como ayer, con la solicitud del crédito de $150 mil millones, estos proyectos son muy importantes para ser analizados y debatidos. Para eso estudiamos, consensuadamente, discutimos, porque queremos la transformación de Cartagena”, manifestó.

El concejal también felicitó a las secretarías y, especialmente, a los equipos de Planeación y Hacienda por el trabajo desarrollado para consolidar la iniciativa, a la que calificó como el proyecto más importante de este periodo de sesiones ordinarias.