En el barrio Las Lomas se presentó el homicidio con arma de fuego de Manuel Andrés López Pérez, 30 años de edad, atendido en un centro asistencial donde perdió la vida.

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Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba en la terraza de una vivienda y un sujeto sin mediar palabras acciona un arma de fuego. Al occiso le registran 15 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, hurto y fuga de presos.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal.