Con la intervención de viviendas, espacios llenos de maleza, puntos del caño Juan Angola y un jardín comunitario, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, adelantó en el barrio San Pedro y Libertad una jornada de salud para mitigar la propagación del dengue en Cartagena.

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La actividad incluyó la fumigación intradomiciliaria de 325 viviendas con químico adulticida, a través de motomochilas con el fin de cortar la transmisión del virus del dengue, además se realizó control larvario en el sector donde se identificaron criaderos de mosquitos que fueron eliminados.

Las acciones lideradas por el director del Dadis, Rafael Navarro España, fueron reforzadas con acciones de información, educación y comunicación del riesgo para prevenir el dengue como parte de la estrategia “Qué el dengue no se vuelva un dolor de cabeza”.

También se hizo énfasis en la identificación de signos, síntomas, medidas de prevención, técnicas de lavado de tanques y estrategias de mantenimiento de entornos saludables.

Sobre el impacto de la jornada, Ketty Fabra, quien lleva 31 años viviendo en el callejón El Triunfo del barrio San Pedro y Libertad, destacó la jornada de salud adelantada por el Dadis. “Es una buena idea que hayan venido. Estábamos necesitando esta campaña”, puntualizó.

En Cartagena, a la semana epidemiológica 44, no se presentan muertes asociadas a la enfermedad del dengue y se registra una disminución 32,9% al pasar de 5.439 en 2025 a 3.647 en comparación con el mismo periodo de 2026.

Desde el Dadis, se mantiene las acciones de prevención y control del dengue en hogares, comunidades, instituciones educativas, lugares de trabajo y otros espacios institucionales. Se ha llegado a diferentes sectores de Cartagena a través de 1.432 campañas, impactando a 407. 995 personas en los entornos como hogar, comunitario, educación, laboral e institucional.

Como parte de las medidas para contener el dengue ,especialmente por la llegada del Fenómeno del Niño, el Ministerio de Salud y Protección Social amplió el esquema de vacunación a niños de 10 años o que cursen cuarto grado de escolaridad, con el propósito de disminuir los casos de dengue grave y hospitalizaciones.

Adicionalmente, es importante seguir las indicaciones ante síntomas como: fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos.

Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente.

No se auto medique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo.