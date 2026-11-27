Un policía murió en ataque con drones en el sur de Bolívar

Los ataques se presentaron en la periferia del municipio de Arenal del Sur en el departamento de Bolívar donde la Policía Nacional confirmó el asesinato del subintendente Oscar Mauricio Díaz, luego de una acción terrorista contra las instalaciones de la Estación de Policía, mediante el empleo de artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones.

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Uniformados y efectivos de civil de la estación de Policía del municipio salieron a repeler la agresión con disparos de fusil.

Se presume que el ataque estuvo coordinado desde estructuras del ELN que operan en la zona.