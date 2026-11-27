Desde el Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, afirmó que, en un mes, Colombia firmará un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para eliminar los aranceles.

Según Gómez Amín, las relaciones con el país norteamericano “pasan por un buen momento”, por lo que “los exportadores van a estar felices en el 2027” debido a que los aranceles “van a llegar a cero en un gran porcentaje”.

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