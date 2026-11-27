Colombia firmará acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para eliminar aranceles, dice MinComercio
Según el ministro Mauricio Gómez Amín, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos “pasan por un buen momento”.
Desde el Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, afirmó que, en un mes, Colombia firmará un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para eliminar los aranceles.
Según Gómez Amín, las relaciones con el país norteamericano “pasan por un buen momento”, por lo que “los exportadores van a estar felices en el 2027” debido a que los aranceles “van a llegar a cero en un gran porcentaje”.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...