Se cumplió la audiencia del hombre que, al parecer, realizó un hurto violento a una persona, en un centro comercial al norte de Cartagena.

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El pasado 23 de noviembre el procesado, al parecer, llegó a dicho lugar con el propósito de intimidar a un comerciante que se encontraba a la espera de ingresar a un corresponsal bancario, para de esa manera despojarlo de una cadena, un anillo y una pulsera de oro valorados en 56 millones de pesos.

Posterior al atraco, el hombre de 22 años huyó en una motocicleta que lo esperaba. La Policía Nacional que fue alertada del robo lo capturó momentos después en el corregimiento de Bayunca.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía corrió el traslado de escrito de acusación respectivo por el delito de hurto calificado agravado. Cargos que no fueron aceptados, y por disposición judicial cumplirá medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.