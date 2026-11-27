Este miércoles 25 de noviembre, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, aprueba el despliegue de cohetes que contienen capacidad de recopilar datos para almacenar información que ayude al progreso de la inteligencia artificial.

Esta situación, aunque es un avance tecnológico y un progreso para la IA, varios expertos del sector, están preocupados por la cantidad de cohetes que orbitarán en el espacio, debido a que puede truncar la investigación astronómica a futuro, puesto que el brillo de los satélites como sus emisiones de radio y el calor que generarían los centros de datos.

La autorización otorgada a SpaceX se extiende hasta 2040, según un documento publicado el miércoles por el sitio de la Comisión Federal de Comunicaciones. La empresa deberá desplegar al menos una estación espacial autorizada para 2033 y aumentar progresivamente su número hasta 2040.

El proyecto se llama ‘Starmind’, al aprobar el proyecto, lo presentaron como la primera autorización de este tipo en la historia de EEUU.

Cómo funcionará la constelación ‘Starmind’

La mayor parte de los programas de centros de datos en el espacio tienen una arquitectura similar: una constelación de satélites en órbita baja y cercanos entre ellos para asegurar una conexión confiable.

En el caso de ‘Starmind’, estos satélites se comunicarán con los de la constelación de red de Starlink, también de SpaceX, que transmitirá los datos.

Parámetros a largo plazo de satélites

El regulador que fue encargado de aprobar este proyecto, confirmó que ‘Starmind’ cumple con las normativas sobre desechos orbitales y despliegue de los satélites de interés público.

Elon Musk, el dueño de SpaceX y el encargado de este proyecto, presentó que cumplen con las criterios requeridos en el espacio, pero ratificó que los temas medioambientales, es un asunto que no les compete y queda fuera de su alcance.

No obstante, el espacio ofrece numerosas ventajas para la instalación de un centro de datos en comparación con la Tierra, debido a una órbita que se encuentra en el espacio, puede alimentar a los satélites con energía solar constantemente.

Lo que lograría según Musk, es bajar costos debido a que esta energía tendría una eficiencia ocho veces superior a la de la Tierra, lo que a su vez, permitiría ahorrar agua ya que no sería necesario el uso de ella para refrigerar estas centrales de datos.

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